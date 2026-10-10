СМИ узнали о попытках конгрессменов отговорить главу ФБР от поездки в Россию

Два высокопоставленных законодателя-демократа США призвали директора ФБР Кэша Патела отменить запланированную поездку в Россию. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Ведущий демократ в комитете по разведке Палаты представителей Джим Хаймс и старший демократ в юридическом комитете Джейми Раскин направили Пателу письмо с требованием отказаться от визита. Они указывают, что директор ФБР планирует двухдневную поездку в Москву и Санкт-Петербург, где, как ожидается, встретится с коллегами из Федеральной службы безопасности России.

Законодатели выразили обеспокоенность сведениями о том, что Пател стремится к более тесному сотрудничеству между ФБР и правоохранительными органами России и Китая, включая обмен персоналом и разведданными. По мнению конгрессменов, такие договоренности могут дать иностранным спецслужбам возможность проникнуть в американские институты и получить чувствительную информацию.

«В интересах национальной безопасности мы просим вас пересмотреть решение. Отмените эту поездку», — говорится в письме.

Если Пател все же отправится в Россию, законодатели требуют закрытого брифинга для Конгресса до 17:00 12 октября. Они хотят получить детали сотрудничества ФБР с Россией, Китаем, Ираном и КНДР, включая возражения, которые высказывались внутри разведывательного сообщества.

Конгрессмены также запросили информацию о том, кто предложил поездку, ее цели, маршрут Патела, планируемые встречи и список сопровождающих лиц. Отдельно их интересуют меры защиты от российской слежки, включая защищенные каналы связи и контрразведывательные процедуры.

Письмо датировано 5 октября, а опубликовано 9 октября. Как пишет The Atlantic, Пател не ответил на обращение законодателей. Ранее американские СМИ сообщали, что директор ФБР рассчитывает посетить Россию в середине октября.

В пресс-службе ФБР отказались подтвердить эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о возможном визите Патела.

Ранее американист объяснил, зачем глава ФБР хочет приехать в Россию.