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Политика

Министра ЕЭК из Армении заподозрили в организации поставок контрафакта в Россию

IZ: министр ЕЭК из Армении мог наладить сертификацию контрафактных поставок в РФ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам Варос Симонян мог лоббировать интересы лабораторий, которые нелегально оформляли разрешения на продажу товаров, в том числе в России. Об этом пишут «Известия» (IZ).

«Продажа сертификатов и деклараций соответствия ЕАЭС российским заказчикам в Армении фактически превратилась в отлаженный бизнес. Документ, выданный аккредитованным армянским органом по сертификации, действует на всей территории союза, а значит позволяет легально ввозить и продавать товар в России. <...> При этом сами испытания нередко могут и вовсе не проводиться», — говорится в статье.

Обязанность вести единый реестр товаров, требующих сертификации, возложена на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), вопросы сертификации в ней курирует Варос Симонян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям. Источник «Известий» утверждает, что Симонян мог развернуть свою деятельность по защите псевдолабораторий, выдающих лицензии на продажу товаров, еще когда работал замминистра экономики Армении в 2019–2021 годах, где он занимался вопросами Национального органа по аккредитации Армении (ARMNAB), а далее уже и в ЕАЭС.

Симонян выступает против того, чтобы лишать аккредитации лабораторий, которые уличили в соответствующих махинациях, заявил источник, близкий к деятельности ЕЭК. Чиновника также считают причастным к срыву сроков внедрения интегрированной информационной системы (ИИС), который бы упростил процесс отслеживания актуальности сертификатов качества товаров. При подтверждении этой информации Симоняну может грозить уголовная ответственность и лишение иммунитета.

Ранее Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию.

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