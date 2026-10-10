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Нобелевская премия — 2026Дизельная сделка России и СШАУдары хуситов по Саудовской Аравии
 (обновлено  )
Политика

В конгрессе осудили критиков нового соглашения США и России

Конгрессвумен Луна: дизельная сделка США и России принесет пользу американцам
Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дизельная сделка между США и Россией принесет «огромную пользу» американскому народу. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

Конгрессвумен отметила, что сделка с Россией «выгодна всем», и призвала американцев дождаться объяснения того, как именно будет выглядеть торговое соглашение.

«Нефтяная сделка с США и Россией принесет огромную пользу американскому народу. Любой, кто утверждает обратное, занимается логическими уловками. В США будет поставляться много дизельного топлива», — уверена она.

Луна подчеркнула, что отсутствие поддержки мирного соглашения со стороны «платных экспертов и социопатов» только привело к трагедиям на Украине и проблемам для США. И сейчас американцы «не могут позволить себе» продолжать поддерживать конфликт, которому «не видно конца».

«Это безумие. Украина также могла бы извлечь большую выгоду, приняв условия мирного соглашения. Эта война должна закончиться — для всех вовлеченных сторон», — написала Луна.

9 октября Россия и США заключили сделку, которая подразумевает поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии.

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом по телефону подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

При этом сенаторы США от Демократической партии Жанна Шахин, Чак Шумер и Элизабет Уоррен назвали сделку «предательством» Украины и европейских союзников.

Портал Axios написал, что Трамп дал согласие на сделку после того, как Киев проигнорировал его призыв не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее в Совфеде оценили значение дизельной сделки между США и Россией.

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