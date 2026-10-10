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Политика

В Совфеде оценили значение дизельной сделки между США и Россией

Сенатор Пушков: европейцы в ужасе от дизельной сделки США и России
Илья Питалев/РИА Новости

Европейцы «находятся в ужасе» от соглашения России и США по поставкам дизельного топлива. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является «весомой», а ее политическое значение «выходит за пределы соглашения по поставкам российского дизельного топлива».

«Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь. Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», — отметил Пушков.

9 октября стало известно о том, что США разрешат поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии.

Владимир Путин в разговоре с Трампом также подтвердил готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Портал Axios сообщил, что Трамп согласился на сделку после того, как украинское руководство проигнорировало его призывы прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее в сенате США назвали дизельную сделку с Россией «предательством Украины».

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