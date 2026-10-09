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Политика

В МИД Белоруссии назвали атаку БПЛА на Брянскую область попыткой эскалации

МИД Белоруссии счел атаку БПЛА под Брянском попыткой втянуть страну в конфликт
Ashley Chan/Global Look Press

Белоруссия рассматривает атаку украинских беспилотников в Брянской области, в ходе которой пострадала гражданка республики, как действия, направленные на вовлечение Минска в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, передает БелТА.

Накануне Варанков сообщил, что гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области. Из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

Дипломат также заявил, что совершенная атака носит антигуманный характер и является попыткой эскалации ситуации в регионе.

По словам Варанкова, МИД Белоруссии ранее предупреждал о повышенной опасности и рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в приграничные регионы России. Однако эти предупреждения не возымели должного действия, отметил дипломат.

Пресс-секретарь подчеркнул, что происшествие с гражданкой Белоруссии подтверждает актуальность рекомендации.

Ранее гражданин Белоруссии пострадал при атаке на склад в Тамбовской области.

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