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Политика

Суд в США утвердил обвинения Мадуро и его супруге

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в сговоре с целью пыток
Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press

Большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк утвердило обновленные обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес, им вменяется сговор с целью осуществления пыток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ суда.

«Ответчики Николас Мадуро и Силия Флорес <...> намеренно и осознанно сговорились, объединились и согласовали между собой действия под прикрытием закона, направленные на причинение моральных и физических страданий <...> другому человеку», — говорится в документе.

26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, что Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его жены. Он подчеркнул, что действия США нарушают нормы международного права, гарантирующего иммунитет и неприкосновенность высшего руководства страны.

3 января 2026 года США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию, в ходе которой арестовали Мадуро и его супругу. Их вывезли в США, где глава государства предстал перед судом по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. После захвата Мадуро страну возглавила вице-президент Делси Родригес.

Ранее похудевший Мадуро отправил внукам свои фото из американской тюрьмы.

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