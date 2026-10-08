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Политика

Французские банки отказались дать партии Ле Пен кредит

Банки Франции отказались дать партии Ле Пен кредит на предвыборную кампанию
Gonzalo Fuentes/Reuters

Все французские банки отказали партии «Национальное объединение» в кредите для финансирования предвыборной кампании. Об этом заявила кандидат в президенты от политсилы и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

«Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», — сказала Ле Пен.

В то же время она отметила, что ее партия не единственная, кто испытывает проблемы такого рода.

Проблемы с получением займов внутри страны преследуют партию уже много лет. В 2014 году «Национальное объединение» было вынуждено обратиться к российским банкам, что породило обвинения в связях с Кремлем в их адрес. В 2022 году незадолго до выборов тогдашнему лидеру партии Марин Ле Пен удалось получить кредит от венгерского банка.

Ле Пен руководила «Национальным объединением» в 2011-21 годах. Сейчас она возглавляет фракцию этой партии в парламенте.

Ранее стало известно, что партия Марин Ле Пен впервые создаст фракцию во французском Сенате.

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