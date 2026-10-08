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Политика

В ЕС сообщили о скором открытии двух кластеров для евроинтеграции Украины

Глава Евросовета Кошта: надеемся скоро открыть два кластера для Украины
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

На неделе с 12 по 18 октября планируется открыть для Украины два переговорных кластера в переговорах о евроинтеграции Киева. Об этом в соцсети X написал глава Европейского совета Антониу Кошта.

Глава Евросовета рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его Кошта пригласил для обсуждения вопроса евроинтеграции Киева на следующий саммит Евросоюза, который состоится 15-16 октября.

«Мы надеемся открыть две группы переговорных кластеров на следующей неделе, а все остальные — к концу года», — подчеркнул он.

До этого стало известно о том, что Венгрия сняла вето на открытие двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС — «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Окончательное одобрение этих кластеров ожидается в октября. После этого незакрытыми останутся два кластера — по «зеленой» повестке и по устойчивой взаимосвязи, а также по сельскому хозяйству и сплочению.

В октябре еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не вступит в ЕС в 2027 году, а также не получит привилегий или льгот на пути в Евросоюз.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов открыть все кластеры по евроинтеграции в 2026 году, а в 2027 году вступить в ЕС.

Ранее стало известно, когда Молдавия планирует вступить в Евросоюз.

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