Раскрыта схема бункера Зеленского в Киеве

aif.ru: в бункере Зеленского есть конференц-зал с баром и спортзал

В бункере президента Украины Владимира Зеленского есть конференц-зал с баром, спортзал и комната с мини-кинотеатром. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, речь идет о бункере под правительственным кварталом Киева. Военный эксперт Дмитрий Стефанович нашел документ о строительстве объекта ЧЗ-417, который возвели в 1950-е годы на глубине 93 метров.

«В бункере установлены спортзал и теннисный стол», — говорится в публикации.

Согласно материалу, в бункер можно попасть прямо из офиса президента, спуск занимает около десяти минут. Объект состоит из двух блоков-тоннелей длиной около 100 метров. В блоке А находятся оперативные помещения, койки для сна, мини-кухня с кофемашиной, душевые и обеденная зона. В техническом блоке Б расположены насосная, камера фильтровентиляторов, дренажная перекачка, электрический распределительный щит, дизельная электростанция и топливохранилище.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига признался, что полтора года жил в бункере вместе с Зеленским. Ранее сам украинский лидер рассказал, что провел в убежище два года, а сейчас возвращается туда во время воздушной опасности. По словам экспертов, в Киевской области со времен СССР осталось множество бункеров и Зеленский перемещается между ними, не задерживаясь более двух-трех дней в одном месте.

Ранее Колесник объяснил, почему ВС РФ не бьют по бункерам Зеленского.