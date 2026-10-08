Есть четыре главных сценария завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание пишет, что первый сценарий — это «полный разгром» одной из сторон. Однако ход конфликта пока не указывает на такой исход, отметило СМИ. Авторы написали, что Украина не сможет этого добиться в том числе потому, что у России есть ядерное оружие.

Второй вариант — мирное урегулирование, о котором говорят стороны. Издание отметило, что «единственным предложенным комплексным вариантом урегулирования» сейчас являются анкориджские договоренности, однако вопрос вывода ВСУ с территории Донбасса «остается неразрешимым противоречием».

Третий вариант — прекращение огня по линии фронта без предварительных договоренностей и условий. И этот сценарий продвигает президент Украины Владимир Зеленский. СМИ уверено, что этот сценарий «куда опаснее для Украины, чем для России», ведь тогда Киев останется без инвестиций и серьезных гарантий безопасности, а вступление страны в ЕС может встать под большой вопрос. Для России же такой вариант зафиксирует занятие почти 20% бывшей территории Украины.

«Лет 10 существования в таком режиме может иметь разрушительные последствия для государства. <...> По этим причинам популярна версия, что Киев предлагает Москве перемирие по линии фронта лишь в информационно-политических целях (показать свою миротворческую позицию), будучи уверенным, что Кремль отвергнет его. Причем предлагает в такой форме, чтоб вероятность отказа была близка к 100%», — написало «Страна.ua».

Кроме того, есть четвертый, «инерционный сценарий», при котором две стороны продолжат сражаться еще несколько лет. И такой вариант также является «катастрофическим» для Украины, так как в итоге «автономные» дроны будут «опустошать целые города и регионы» страны.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что каждые новые условия по урегулирования конфликта на Украине оказываются хуже предыдущих. Также он отметил, что Киев сейчас должен вести переговоры с Москвой, подразумевающие взаимные уступки.

В октябре опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что 57% украинцев поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромиссов на переговорах с Россией.

В том же месяце опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал, что 69% украинцев готовы поддержать остановку боевых действий по линии боевого соприкосновения, без юридического признания Киевом утраченных территорий.

Ранее российский дипломат объяснил, почему РФ отказывается от перемирия с Украиной.