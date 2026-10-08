На Западе назвали «впечатляющим достижением» ссоры Зеленского с союзниками

Президент Украины Владимир Зеленский в кратчайшие сроки успел поссориться сразу с несколькими союзниками Украины. Об этом журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски написал на своей странице в соцсети X.

«Зеленскому удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь еще и Южную Корею. Довольно впечатляющее достижение», — написал он.

В октябре МИД Южной Кореи отозвал посла на Украине из-за дипломатического конфликта. Поводом стало то, что Зеленский раскрыл факт передачи Сеулу взятых в плен северокорейских солдат. Также Киев попытался выставить главу Южной Кореи Ли Чжэ Мена лжецом, отрицая договоренности о конфиденциальности.

В конце мая Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла. В Киеве это решение раскритиковали, а украинские дипломаты в знак солидарности отказались от своих польских наград.

В сентябре Венгрия снова заблокировала ход переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Будапешт не одобрил открытие второго и третьего кластеров переговоров, сославшись на необходимость выполнения Украиной соглашения о правах этнических венгров. В июле Венгрия высказывала те же опасения и заблокировала эти же кластеры.

Ранее Зеленский разозлился на США из-за решения по российской нефти.