Украине без помощи западных союзников пришлось бы воевать допотопными фанерными технологиями. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

«В плане технологий, в плане наращивания запасов без Европы, без так называемого, в кавычках, цивилизованного мира они бы не справились», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что Украина держится только благодаря западным технологиям.

До этого полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией является лишь вопросом времени. Эксперт выразил уверенность, что Украина по итогам противостояния станет «государством-обрубком». По его мнению, у страны не будет собственных портов, и поэтому она будет лишена возможности экспортировать товары.

Уверенность в победе России также неоднократно выражал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявлял, что Россия не только рассчитывает на победу, а уверена в том, что это произойдет — а какими средствами, это будет зависеть от ситуации, добавил представитель Кремля.

Ранее в Госдуме заявили о намерении «усилить» СВО.