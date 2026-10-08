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Политика

В России рассказали о главном обереге страны

Ковальчук: мощный ядерный арсенал выступает «главным оберегом» России
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

«Главным оберегом» России является мощный ядерный арсенал. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью главному редактору журнала «Политика» Дмитрию Саймсу, пишет ТАСС.

«Мы сегодня живы только потому, что имеем один из лучших и мощных в мире ядерных арсеналов. Это наш главный «оберег», — сказал Ковальчук.

1 октября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков напомнил, что условия применения ядерного оружия четко оговорены в доктринальных документах РФ. Песков отметил, что применение подобных вооружений направлено на достижение единой цели — защиту территориальной целостности страны.

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте. В конце сентября Рютте сообщил о получении Североатлантическим альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области.

Ранее в Британии испугались заявления Пескова о последствиях появления ядерного оружия в Литве.

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