Суд назначил четыре года заключения члену партии «Яблоко» Перепелице

Суд дал 4 года колонии члену партии «Яблоко» Перепелице по делу об экстремизме

Суд приговорил к четырем годам колонии члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу по делу об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Так, женщина признана виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Как установили следствие и суд, фигурантка финансировала деятельность экстремистской организации. Уточняется, что Перепелица будет отбывать срок в колонии общего режима.

Кроме того, по решению суда конфискованы в доход государства 3,5 млн рублей, принадлежавшие женщине.

В июле этого года пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что уголовное преследование Перепелицы связано с пожертвованиями запрещенной организации, сделанными в прошлом. Перепелица является членом партии с 2017 года и с того же времени входила в состав московских избирательных комиссий разного уровня.

Позже Мосгорсуд признал законным арест Перепелицы.

Ранее на лидера «Яблока» Рыбакова составили протокол о мелком хулиганстве.