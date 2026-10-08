Суд назначил четыре года заключения члену партии «Яблоко» Перепелице

Суд приговорил к четырем годам колонии члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу по делу об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Так, женщина признана виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).
Как установили следствие и суд, фигурантка финансировала деятельность экстремистской организации. Уточняется, что Перепелица будет отбывать срок в колонии общего режима.
Кроме того, по решению суда конфискованы в доход государства 3,5 млн рублей, принадлежавшие женщине.
В июле этого года пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что уголовное преследование Перепелицы связано с пожертвованиями запрещенной организации, сделанными в прошлом. Перепелица является членом партии с 2017 года и с того же времени входила в состав московских избирательных комиссий разного уровня.
Позже Мосгорсуд признал законным арест Перепелицы.
Ранее на лидера «Яблока» Рыбакова составили протокол о мелком хулиганстве.