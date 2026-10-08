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Политика

В Турции призвали не допустить превращения Черного моря в новый фронт

Глава МИД Турции Фидан: нельзя допустить превращение Черного моря в новый фронт
Michael Shtekel/AP

Мировые державы не должны допустить превращения Черного моря в новый фронт конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет Reuters.

По словам Фидана, усиление атак в Черном моря является серьезной угрозой региональной безопасности, и Турция уже предложила России и Украине решение.

«В настоящий момент обе стороны ведут масштабные атаки, стремясь установить своего рода военное превосходство друг над другом до наступления зимы, и это серьезно влияет на безопасность судоходства в Черном море. Как страны региона и международное сообщество, мы ни в коем случае не должны допустить превращения Черного моря в новый фронт конфликта», — сказал Фидан.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

21 сентября стало известно о том, что Турция передала Киеву и Москве предложения, касающиеся прекращения огня в Черном море. Затем источник в турецком правительстве рассказал РИА Новости, что Анкара не планирует раскрывать содержание этих предложений.

Ранее в Турции заявили об активизации дипломатии по Украине.

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