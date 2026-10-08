В НАТО заявили о желании не допустить эскалации в отношениях с Россией

Адмирал Драгоне: эскалация между Россией и НАТО никому не выгодна

Эскалация в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) никому не выгодна. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил глава Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне.

Он отметил, что НАТО должно «взвешенно» реагировать на якобы имеющие место «операции под чужим флагом» в Европе и давать на них такой ответ, который «не приводил бы к эскалации».

«НАТО — это об обороне. Мы заботимся о том, чтобы не допустить эскалации. Это никому не выгодно», — отметил он.

Также Драгоне подчеркнул, что учения НАТО в Балтийском регионе проводятся «в обычном режиме» и являются «просто частью подготовки». Он отметил, что сейчас альянс никому не угрожает, и поэтому «нет необходимости поднимать шум».

До этого Драгоне подчеркнул, что НАТО будет «неуклонно стоять бок о бок» с Украиной на фоне действий России.

В октябре стало известно о том, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает план достижения «быстрой победы» над Россией в случае атаки Москвы на страны блока.

Также в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что руководство НАТО заверило Россию в том, что не готовит атаку на страну.

Ранее в Киев приехали представители военного комитета НАТО.