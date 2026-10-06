Поправка о размещении ядерного оружия прошла первое чтение в парламенте Литвы

Парламент Литвы в первом чтении поддержал поправку к конституции, которая исключает запрет на размещение на территории страны оружия массового поражения. Об этом сообщила канцелярия сейма.

За инициативу проголосовали 106 парламентариев, против высказались 18, еще шестеро воздержались. В настоящее время статья 137 конституции запрещает нахождение на территории Литвы оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Окончательное голосование может состояться не ранее чем через три месяца. Тогда поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев из 141. Председатель Сейма Юозас Олекас заявил, что окончательное принятие запланировано на 12 января следующего года.

«Урегулировав юридические особенности, которые Литва имела по сравнению с другими государствами ЕС и НАТО, их не будет, мы будем равны», — сказал Олекас.

Поправку поддержали представители большинства фракций. Против выступили в основном депутаты оппозиционной партии «Нямуно аушра», часть из них призвала вынести вопрос на референдум.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что поправка не означает намерения Литвы приобрести ядерное оружие. По ее словам, речь идет о юридической возможности полноценно участвовать в системе сдерживания НАТО в случае кризиса или агрессии.

Ранее Литва заявила о готовности разместить военную базу США.