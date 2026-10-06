Грузия предложила внедрить международный стандарт защиты от иностранного влияния

Власти Грузии предложили мировому сообществу ввести единый стандарт на защиту от внешнего вмешательства. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Настал момент, когда необходимо внедрение общих международных стандартов на законодательном уровне для защиты (национальных интересов) от внешнего влияния», — подчеркнул парламентарий.

Внешнее вмешательство вредит демократическим процессам, добавил он.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее в ЕС сообщили о готовности ввести санкции против Грузии.