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Политика

Лидер АдГ обвинила Мерца в проведении политики против интересов своего народа

Лидер партии АдГ Вайдель: Мерц проводит политику в интересах Зеленского
Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику против собственного народа, но в интересах Украины. Об этом в соцсети X написала сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Здесь совершенно четко проводится политика против интересов немецкого народа. Канцлер выступает на Украине, проводит политику в интересах президента Зеленского — полагаю, в том числе и для того, чтобы немного отвлечь внимание от своего тяжелого положения здесь, в Германии», — отметила Вайдель.

4 октября Мерц приезжал в Киев с визитом. В ходе поездки он отверг позицию немецких граждан, которые недовольны помощью Берлина Украине.

В сентябре Мерц пообещал продолжить спонсировать Украину, несмотря на недовольство граждан, которые поддерживают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В том же месяце издание Junge Welt сообщило, что Мерц вооружает Украину и готовится к возможной войне с Россией, несмотря на мнение избирателей.

Ранее Вайдель раскритиковала Мерца за визит в Киев.

 
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