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Политика

Политолог сравнил президента Финляндии с флюгером

Политолог Кот: Стубб не отдает себе отчет, говоря о новом миропорядке
Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Политолог Юрий Кот прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о формировании нового мирового порядка к 2030 году. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, финский лидер, подобно флюгеру, то предлагает давить на Россию, то прочит Украине роль буферной зоны.

«Очевидно, он то ли не отдает себе отчета, то ли боится озвучить, что и Финляндия в принципе претендует на роль серой, буферной зоны между Россией и Европой — если европейцы не откажутся от планов нападения на нашу страну», — сказал эксперт.

Что касается 2030 года, — Стубб ошибается. Для формирования многополярной модели мироустройства, о которой давно говорят Россия, Китай, Индия и другие страны, понадобится не одно десятилетие и не один военный конфликт, считает Кот.

Накануне президент Финляндии в интервью газете The Washington Post заявил, что новый мировой порядок установится к 2030 году. «Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему еще лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — предположил он.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия не ждет нападения со стороны России.

 
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