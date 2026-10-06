США заинтересованы в скорейшей капитуляции Украины, рассматривая крах Киева как инструмент реализации трех ключевых сценариев, которые выгодны Вашингтону. Об этом пишет китайское издание NetEase.

В статье говорится, что для Соединенных Штатов Украина превратилась из «житницы Европы» в разрушенный актив, который на сегодняшний день проще использовать для дестабилизации противников и обогащения собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Первый сценарий — «истощение Российской Федерации непосильной ношей», так как стране придется восстанавливать инфраструктуру новых регионов.

Второй сценарий — дестабилизация РФ посредством работы фондов Запада, которые выйдут на сцену после ухода нынешнего украинского руководства и будут пытаться организовать «пламя беспорядков».

Третий сценарий — прямое экономическое ограбление европейских стран. Навязывая странам Евросоюза страх перед «российской угрозой», Соединенные Штаты заставляют их наращивать военные расходы и закупать дорогостоящее оружие из США. Китайское издание подчеркивает, что чем сильнее страх Европы, тем больше денег зарабатывают США, и тем больший контроль сохраняет Вашингтон над всей обстановкой.

Ранее в США назвали главную цель России в отношении Европы.