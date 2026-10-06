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Политика

В Китае считают, что капитуляция Украины сыграет на руку США

NetEase: США хотели бы капитуляции Украины из-за реализации трех сценариев
Elizabeth Frantz/Reuters

США заинтересованы в скорейшей капитуляции Украины, рассматривая крах Киева как инструмент реализации трех ключевых сценариев, которые выгодны Вашингтону. Об этом пишет китайское издание NetEase.

В статье говорится, что для Соединенных Штатов Украина превратилась из «житницы Европы» в разрушенный актив, который на сегодняшний день проще использовать для дестабилизации противников и обогащения собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Первый сценарий — «истощение Российской Федерации непосильной ношей», так как стране придется восстанавливать инфраструктуру новых регионов.

Второй сценарий — дестабилизация РФ посредством работы фондов Запада, которые выйдут на сцену после ухода нынешнего украинского руководства и будут пытаться организовать «пламя беспорядков».

Третий сценарий — прямое экономическое ограбление европейских стран. Навязывая странам Евросоюза страх перед «российской угрозой», Соединенные Штаты заставляют их наращивать военные расходы и закупать дорогостоящее оружие из США. Китайское издание подчеркивает, что чем сильнее страх Европы, тем больше денег зарабатывают США, и тем больший контроль сохраняет Вашингтон над всей обстановкой.

Ранее в США назвали главную цель России в отношении Европы.

 
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