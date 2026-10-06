Рубио рассказал, движется ли конфликт на Украине к завершению

Рубио: ситуация на Украине не движется в направлении завершения конфликта

Конфликт на Украине в данный момент не движется к своему завершению. Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио, сообщает DWS News.

«Мы четко заявили, что если можем сыграть какую-либо роль в завершении военных действий, то хотим сыграть конструктивную роль. Мы, очевидно, следим за тенденциями и видим, что сейчас они двигаются не в этом направлении», —отметил он.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта. Также он сказал, что вопрос членства Украины в НАТО пока не обсуждается.

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что считает предпочтительным завершить боевые действия, если Киев и его западные союзники пойдут на приемлемые для Москвы условия.

До этого Путин также подчеркнул, что Россия хотела бы как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Ранее на Украине рассказали, когда могут восстановиться дипотношения с Россией.