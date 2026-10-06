Политолог оценил заявление Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса Ираном

Заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении Ираном Лос-Анджелеса и Сан-Диего — ни что иное, как риторический прием с целью подчеркнуть экзистенциальную значимость конфликта. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он напомнил, что во времена Холодной войны в Вашингтоне допускали уничтожение значительной части территории Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта с СССР. Однако, по его словам, если речь идет об Иране, у него нет оружия, способного достичь территории США.

«Это попытка придать конфликту с Ираном более высокий уровень. Трамп пытается продемонстрировать, что он бросает вызов не абы какому противнику, а вот такому могущественному», — сказал Блохин.

Как заявил Трамп на выступлении перед избирателями в Небраске, уничтожение Ираном Лос-Анджелеса и Сан-Диего является «очень малой ценой» за победу США в конфликте. Действительно ли Тегеран способен на такие атаки и какие средства ему понадобятся — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп предрек «великий день для Америки», когда закроется одна из старейших газет.