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Политика

На Украине испугались увеличения скорости российских реактивных дронов

Замкомандующего ВС ВСУ Черевашенко: РФ может разогнать дроны до 800-900 км/ч
aviation21.ru

Скорость реактивных беспилотников России в перспективе сможет достигать 800-900 км/ч. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Черевашенко, сообщает «Укринформ».

«Прогнозируем, что скорость российских реактивных дронов может стать до 800-900 км в час. Пока такие скорости еще не были обнаружены», — отметил он.

По его словам, для перехвата таких целей пилотам нужны специальные навыки, и украинским производителям дронов уже поставили задачу создать симуляторы, в которых целями будут подобные беспилотники.

5 октября министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что Россия совершила технологический скачок в области беспилотников за счет реактивных дронов.

4 октября военкор Дмитрий Стешин отметил, что реактивные дроны «Герань» изменили ход спецоперации. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский назвал новые российские реактивные дроны серьезной проблемой.

В конце сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин отметил, что Украина «немного проворонила» появление у Вооруженных сил России новых реактивных беспилотников.

Ранее украинцы обнаружили в «Геранях» российские двигатели.

 
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