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Политика

Путин рассказал о планах по наращиванию производства аккумуляторных батарей

Путин: нужно сосредоточиться на передовых решениях в производстве аккумуляторов
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Россия будет развивать производство аккумуляторных батарей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи производственный комплекс в кластере по выпуску электрических батарей в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, нужно сосредоточиться на создании передовых решений, включая пост-литиевые технологии, которые позволят выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии.

Одним из важнейших вопросов здесь является локализация производства, отметил Путин. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, используемые при изготовлении накопительной энергии, внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение, добавил президент.

6 октября в Москве ввели в эксплуатацию первый в России кластер по выпуску тяговых электрических батарей. В открытии, помимо президента, участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и гендиректор компании «Рэнера» Анастасия Михайлова.

Ранее Алиханов заявил о восстановлении производства автомобилей в РФ.

 
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