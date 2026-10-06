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Политика

В Госдуме назвали новый план НАТО подготовкой к войне с Россией

Депутат Журавлев: план НАТО «Теория Победы» говорит о подготовке к войне с РФ
Ebrahim Noroozi/AP

План НАТО по обороне на восточном фланге с применением беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта «Теория Победы» является свидетельством подготовки альянса к войне с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«План НАТО, в котором детально расписано, какие средства использовать для противостояния с Россией, конечно, указывает на подготовку альянса к войне. Все это не детские картинки и игрушки, по этим планам, таким как, скажем «Военный Шенген», давно уже идет перестройка всей логистики в Европе. Дороги и мосты должны быть такими, чтобы танковые колонны можно было быстро перегнать к российским границам. Это ведь точно не для обороны», — указал парламентарий.

Журавлев также обратил внимание на то, что в НАТО «не роют окопы, не оборудуют укрепрайоны», а системно решают, как «быстрее и эффективнее на Россию напасть». Это просматривается во всех документах, подчеркнул депутат.

«В целом же ничего не изменилось — НАТО планирует нас атаковать, и это не пустые слова и мечты», — подытожил он.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта. 

Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября.

Ранее Лавров прокомментировал информацию о подготовке НАТО плана войны с Россией.

 
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