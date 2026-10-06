В Европе обвинили Россию в загрязнении туалетов парламентариев

Россию обвиняют в том, что она якобы отправляла неких «секретных агентов», чтобы они справляли нужду в туалетах финских парламентариев. Об этом сообщает Telegraph.

Издание пишет о том, что около 20 финских депутатов сообщили о «загадочных» взломах в своих домах, а один политик обнаружил оставленные в туалете фекалии. Депутат от правящей «Национальной коалиционной партии» Бен Зыскович решил, что грязные туалеты говорят о некоем «российском заговоре с целью запугать финских законодателей».

«Это способ для российской разведки показать, что за людьми ведется слежка, способ посеять путаницу или вызвать опасения», — сказал Зыскович.

При этом никаких доказательств своим словам Зыскович не привел.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что начинает расследование «значительной» серии взломов. По его словам, в квартирах кто-то оставил некие «улики», которые указывают на то, что там кто-то был. При этом признаки взлома отсутствуют. Также из квартир не было ничего украдено и там не было ничего повреждено.

«Я не могу точно назвать количество известных нам подозрительных случаев, но в любом случае их значительное число», — сказал он.

До этого сразу несколько финских парламентариев заявили о признаках незаконного проникновения в свои дома. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что за «проникновениями» якобы может стоять другое государство.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила о якобы возможной причастности России к проникновениям. А президент страны Александр Стубб назвал произошедшее «нападением на демократию.

Ранее Мерц обвинил Россию в «жестоком ревизионизме».