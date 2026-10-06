Бывший спецпреставитель по России назначен послом Грузии в Боснии и Герцеговине

Занимавший пост спецпредставителя премьер-министра Грузии по России в 2012-2024 годах Зураб Абашидзе назначен послом страны в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Издание напоминает, что после победы на выборах в 2012 году правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», не восстанавливая с РФ дипломатических отношений, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Абашидзе играл в этом ключевую роль, ведя переговоры с российским представителем Григорием Карасиным.

После его ухода с должности в 2024 году спецпредставителем по России был назначен Георгий Каджая, до этого возглавлявший секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Однако летом 2026 года он покинул пост.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года — с тех пор, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона суверенитет этих государств не признает.

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