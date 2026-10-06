Лавров заявил о четком ответе Путина про реакцию РФ при нападении на Калининград

Президент России Владимир Путин обозначил, каким будет ответ страны в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион. Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем, передают «Известия».

«На Валдайском форуме президент четко ответил на вопрос о том, а что, если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение. Он сказал: на Калининградскую область, на любую другую область РФ ответ будет одним», — уточнил дипломат.

Лавров также указал на расширение военного присутствия стран Североатлантического альянса в различных регионах мира, в том числе на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, Российская Федерация учитывает эти действия и сохраняет повышенное внимание к возможным угрозам.

1 октября Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос о риске применения ядерного оружия, что, если дойдет до прямого нападения на Россию, в том числе Калининградскую область, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Москвой всех вооружений, имеющихся в распоряжении. При этом глава государства допустил, что в Европе вырвут его слова из контекста и начнут эксплуатироваться тезис о том, что Россия угрожает нам ядерным оружием.

Ранее в Италии заявили о попытке Запада выдать предупреждение Путина о Калининграде за угрозу.