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Политика

Туск рассказал об уважении к Польше «от Москвы до Вашингтона»

Премьер Туск заявил об уважении к Польше от Москвы до Вашингтона
Geert Vanden Wijngaert/AP

Польша пользуется уважением в каждой столице мира, от Москвы и Киева до Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, открывая учебный год в Академии военных искусств, сообщает RMF24.

«Нет суверенной Родины без суверенной, хорошо подготовленной, патриотичной армии, гордящейся своими достижениями», — заявил Туск.

Он также заметил, что именно благодаря студентам Академии Польша сильна и пользуется уважением в каждой столице, от Москвы и Киева до Вашингтона и Брюсселя.

Премьер подчеркнул, что безопасность и будущее страны зависят «от того, насколько сильна польская армия, насколько эффективны польское государство и экономика, насколько едина нация, ее военное и гражданское руководство, сегодня и во времена испытаний».

Туск утверждает, что «угроза с востока» реальна, премьер-министр поэтому польская армия и гражданские службы должны быть «готовы к любому сценарию».

До этого Туск заявлял, что некоторые политики в Соединенных Штатах и Европе ищут повод не защищать Польшу, Литву, Латвию и Эстонию в случае потенциального нападения. По его словам, многие политики и политические партии, которые набирают силу, просто ищут повод сказать, что не собираются помогать Варшаве, Вильнюсу, Риге и Таллину.

Ранее Туск анонсировал «очень серьезное испытание» для Польши.

 
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