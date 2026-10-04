Мерц анонсировал встречу «коалиции желающих» по Украине

Правительство ФРГ вместе с Францией и Великобританией намерено предстоящей зимой провести в Берлине встречу «коалиции желающих» по Украине, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Запись трансляции опубликована на сайте телеканала Phoenix.

По его словам, в рамках встречи планируется обсудить координацию дальнейшей помощи.

В августе страны «коалиции желающих» по итогам встречи на Украине подтвердили готовность разместить многонациональные силы в стране после завершения конфликта. Также они обязались ужесточить санкции против российского военно-промышленного комплекса и согласились помочь украинскому энергетическому сектору с подготовкой к зиме.

6 января 2026 года на саммите «коалиции желающих» по Украине в Париже была подписана декларация о развертывании в стране многонациональных сил после окончания конфликта. В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине могут разместить «тысячи французских солдат» для поддержания мира.

Ранее во Франции заявили о готовности отправить военных на Украину.