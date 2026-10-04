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Политика

Канцлер Германии объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Мерц заявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на €1 млрд
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объемом около €1 млрд, в который войдут дальнобойное оружие и ударные беспилотники, и еще €350 млн на поддержку энергетического сектора. Запись трансляции опубликована на сайте телеканала Phoenix.

По его словам, средства будут направлены на создание совместного производства дронов-перехватчиков реактивных беспилотников. Также украинской стороне будут переданы дистанционные вооружения, ударные дроны и спутниковая техника.

Мерц добавил, что в рамках поддержки энергетического сектора Украины Киеву передадут генераторы и трансформаторные подстанции. Канцлер предположил, что республике предстоит очень сложная зима.

В воскресенье, 4 октября, Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли в столицу Украины с неожиданным визитом.

Ранее Мерц из Киева обратился к Путину с предложением по урегулированию на Украине.

 
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