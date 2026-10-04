Канцлер Германии не разделяет мнения немцев о поддержке Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию немецких граждан, которые выражают недовольство тем, что Берлин продолжает оказывать помощь Украине. Его слова приводит DPA.

«Я вижу эти опросы, слышу эти мнения и отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», — сказал Мерц во время визита в Киев, комментируя критику поддержки Украины в немецком обществе.

В воскресенье, 4 октября, Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли в столицу Украины с неожиданным визитом. Как заявили в немецком правительстве, Мерц объявит о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.

Позже спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя эту поездку властей ФРГ, назвал Мерца «канцлером Украины».

Ранее стало известно, что рейтинг Мерца рухнул до исторического минимума.