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Политика

Канцлер Германии не разделяет мнения немцев о поддержке Украины

Мерц отверг позицию собственных граждан, недовольных помощью Украине
Alina Smutko/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию немецких граждан, которые выражают недовольство тем, что Берлин продолжает оказывать помощь Украине. Его слова приводит DPA.

«Я вижу эти опросы, слышу эти мнения и отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», — сказал Мерц во время визита в Киев, комментируя критику поддержки Украины в немецком обществе.

В воскресенье, 4 октября, Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли в столицу Украины с неожиданным визитом. Как заявили в немецком правительстве, Мерц объявит о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.

Позже спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя эту поездку властей ФРГ, назвал Мерца «канцлером Украины».

Ранее стало известно, что рейтинг Мерца рухнул до исторического минимума.

 
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