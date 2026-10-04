Песков рассказал, как Путин попросил помощника принести ему документы

Песков рассказал, как Путин попросил своего помощника принести ему документы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ Владимир Путин во время мероприятия попросил своего помощника принести ему необходимые документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер передал просьбу первому заместителю администрации президента Алексею Громову. Последний, в свою очередь, сообщил о документах сотруднику безопасности. И уже он «в это самое ухо» сказал, что нужно подойти помощнику.

Как отметил пресс-секретарь Путина, документы российскому главе принесли в течение минуты после просьбы.

Днем 4 октября Песков также рассказал, что подготовка к новой «Прямой линии» президента России уже стартовала. В Кремле также уточнили, что при подготовке к мероприятию будет использоваться нейросеть «Сбербанка». По словам Пескова, она позволит обрабатывать еще большее количество обращений граждан.

Ранее Песков рассказал о сверхнагруженном графике Путина.