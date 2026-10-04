Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Политика

Кремль назвал единственный способ достижения интересов России в конфликте на Украине

Песков: РФ будет воевать наотмашь в отсутствие мирного урегулирования на Украине
Алексей Майшев/РИА Новости

Пока единственный способ достигнуть интересов России — отвечать на эскалацию со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова  журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что только такая реакция возможна, когда нет возможности обсуждать и договариваться.

«Безусловно, мы, действительно, закручиваемся в этой спирали», — сказал чиновник.

Он добавил, что в отсутствие мирного урегулирования Россия будет «воевать наотмашь».

До этого Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее Мерц из Киева обратился к Путину с предложением по урегулированию на Украине.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!