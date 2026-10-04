Кремль назвал единственный способ достижения интересов России в конфликте на Украине

Песков: РФ будет воевать наотмашь в отсутствие мирного урегулирования на Украине

Пока единственный способ достигнуть интересов России — отвечать на эскалацию со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что только такая реакция возможна, когда нет возможности обсуждать и договариваться.

«Безусловно, мы, действительно, закручиваемся в этой спирали», — сказал чиновник.

Он добавил, что в отсутствие мирного урегулирования Россия будет «воевать наотмашь».

До этого Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее Мерц из Киева обратился к Путину с предложением по урегулированию на Украине.