Госсекретарь правительства Венгрии попал в базу «Миротворца»

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги попал в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поводом послужили его высказывания о том, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

Хидвеги обвинили в том, что он манипулировал общественно значимой информацией и отрицал право Киева на защиту.

29 сентября в базу «Миротворца» была внесена депутат польского сейма Анна Квечень. Ее обвинили в поддержке РФ, покушении на территориальную целостность Украины и участии в гуманитарных акциях против республики.

27 сентября в базу «Миротворца» попали сразу пять польских парламентариев — Эдвард Сиарка, Ярослав Сачайко, Владислав Куровский, Кристиан Мариуш и Бронислав Фортин. Их обвинили в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни и участии в гуманитарных акциях против Украины.

Ранее переводчица романов Достоевского на корейский язык попала в базу «Миротворца».