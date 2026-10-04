МИД Японии вызвал посла США из-за убийства женщины

МИД Японии вызвал американского посла в Токио Джорджа Гласса, чтобы заявить ему «решительный протест» после убийства местной жительницы, в котором подозревают морпеха США, пишет The Japan Times.

Как сообщает издание, накануне 20-летнего военного с авиабазы Корпуса морской пехоты США Футенма задержали в префектуре Окинава. Его подозревают в том, что рано утром 3 октября он убил женщину в отеле города Наха и украл ее бумажник и рюкзак. Задержанный все обвинения отрицает.

По данным полиции, рядом со зданием видели мужчину, похожего на морпеха. Кроме того, на камеры видеонаблюдения попал мужчина с бритой головой и татуировками на обеих руках, как у задержанного.

Согласно статье, в Токио назвали инцидент «крайне прискорбным», призвали Вашингтон сотрудничать со следствием и обеспечить строгую дисциплину, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций в будущем. В посольстве США заявили, что активно сотрудничают с Японией, и подчеркнули, что ожидают от морпехов высоких стандартов поведения.

Летом в Нахе и Окинаве задержали двух американских военных. В первом городе 28-летний солдат ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего последний упал и несильно повредил правый локоть. Американец отрицал, что совершил нападение.

А в Окинаве задержали 21-летнего служащего учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревали в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома. Там военный начал звонить в квартиры. Американец признал вину.

Ранее заключенный убил конвоира в поезде на этапе в Кабардино-Балкарии.