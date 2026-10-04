Экс-министр Миллер: молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину

Бывший премьер-министр республики Лешек Миллер заявил в эфире телеканал Polsat, что молодые украинцы должны вернуться на родину.

По его словам, молодые украинцы могли бы «выплескивать свою энергию» на фронте, а не в Польше и прочих местах.

«Если в Польше и в других местах находятся тысячи молодых парней, которые здесь выплескивают энергию, то пусть выплескивают ее на фронте на Украине. Молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину», — рассказал Миллер.

Отмечается, что в польских СМИ регулярно появляются сообщения о непристойном поведении граждан Украины.

Так, 9 сентября в польском городе Петркув-Трибунальский 15-летний украинец выстрелил из газового пистолета в местного жителя и его отца.

Группа несовершеннолетних украинцев ехала в общественном автобусе, шумно себя вела, разбрасывала еду и другие предметы. Их поведение заметил 19-летний поляк, который сделал им замечание, после чего началась словесная перепалка.

Ранее поляки избили своего земляка, приняв его за украинца.