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Политика

В Польше заявили, что молодые украинцы должны вернуться домой

Экс-министр Миллер: молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину
Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock/FOTODOM

Бывший премьер-министр республики Лешек Миллер заявил в эфире телеканал Polsat, что молодые украинцы должны вернуться на родину.

По его словам, молодые украинцы могли бы «выплескивать свою энергию» на фронте, а не в Польше и прочих местах.

«Если в Польше и в других местах находятся тысячи молодых парней, которые здесь выплескивают энергию, то пусть выплескивают ее на фронте на Украине. Молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину», — рассказал Миллер.

Отмечается, что в польских СМИ регулярно появляются сообщения о непристойном поведении граждан Украины.

Так, 9 сентября в польском городе Петркув-Трибунальский 15-летний украинец выстрелил из газового пистолета в местного жителя и его отца.

Группа несовершеннолетних украинцев ехала в общественном автобусе, шумно себя вела, разбрасывала еду и другие предметы. Их поведение заметил 19-летний поляк, который сделал им замечание, после чего началась словесная перепалка.

Ранее поляки избили своего земляка, приняв его за украинца.

 
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