Глава МИД Индии высказался об урегулировании конфликта между РФ и Украиной

Индия в последние месяцы активнее участвует в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит ТАСС.

«Наша позиция по этому конфликту была предельно ясной, и она заключается в том, что мы хотели бы, чтобы он завершился. И мы считаем, что для этого требуются диалог и дипломатия. Должны быть переговоры», — сказал он.

По словам дипломата, Индия ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной.

Премьер-министр Нарендра Моди по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Нью-Дели поддерживает все усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, и продолжит это делать. Премьер подчеркнул, что каждый день конфликта «отбрасывает человечество назад».

До этого Моди призвал все страны мира сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине. Он подчеркнул, что сейчас не эпоха войны, а эпоха диалога и дипломатии, и что необходимо делать все, чтобы остановить страдания людей.

Ранее Путин похвалил идеи Моди по урегулированию украинского конфликта.