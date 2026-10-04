Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя как канцлер Украины, однако его фотосессии в Киеве никак не помогают решению насущных проблем его страны. Об этом заявил в посте в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Канцлер Украины... Фотосессии на Украине вряд ли помогут решить проблемы Германии», — написал он.

Дмитриев напомнил, что в Германии нарастает миграционный кризис, милитаризм, энергетический, социальный и экономический кризисы, и они вызваны политикой «Мерца и компании».

4 октября Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли в Киев с неожиданным визитом. Как заявили в немецком правительстве, Мерц объявит о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.

В немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковали этот визит, передает РИА Новости. Там отметили, что на фоне нехватки средств на нужды немцев Мерц обещает Украине новые миллиарды, а они берутся из денег немецких налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что рейтинг Мерца обвалился до исторического минимума.