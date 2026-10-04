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Политика

В Кремле раскрыли планы Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе встретится с лучшими учителями РФ и поедет в Туркмению
Кристина Соловьёва/РИА Новости

На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с лауреатами премии «Учитель года» и отправится в Туркмению на саммит лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом рассказал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Кроме того, как следует из сообщения Зарубина, российский лидер также откроет одно из высокотехнологичных предприятий и проведет совещание с членами Совета безопасности.

2 октября Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Встреча прошла в рамках рабочей поездки российского президента в Челябинскую область, где он на полигоне «Чебаркульский» смотрел на завершающий этап стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Центр-2026».

Президент России Владимир Путин 2 октября посетил полигон Чебаркульский. Во время своего визита Путин пообщался с военными атташе разных государств и осмотрел образцы военной техники и оборудования. Кроме того, глава российского государства заслушал доклады о ходе маневров.

Ранее Песков заявил о начале подготовки к «Прямой линии» Путина.

 
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