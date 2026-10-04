В МИД Ирана возмутились обвинениями из-за инцидента на борту Flydubai

Инцидент с рейсом Flydubai был «неуклюже спланирован» для того, чтобы обвинить Иран или другие страны региона. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его цитирует агентство Mehr.

«Основываясь на ложных доказательствах, Иран обвиняют в том, что невозможно проверить. Как, например, <...> с рейсом Flydubai — я думаю, даже дошкольники поняли, как неуклюже он был спланирован для внушения небезопасности и обвинения Ирана или других игроков», — сказал Багаи, отвечая на вопрос журналиста об инспекции ядерных объектов.

По его словам, противники, обвиняя Иран, хотят отодвинуть на второй план ситуацию в Газе и создать впечатление, что Иран представляет угрозу для всего мира.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета.

В СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Президент США Дональд Трамп допустил, что напавший на коллегу пилот мог быть связан с Ираном, писала газета Associated Press.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о пилоте, пытавшемся разбить самолет Flydubai.