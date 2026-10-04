Медведев объяснил разрыв отношений с Западом его санкциями

Медведев: Россия пыталась выстроить отношения с Западом, но он их разрушил

Россия пыталась выстроить нормальные отношения с западными странами, но те разрушили это, отказавшись от сотрудничества и введя санкции, а теперь пожинает плоды в виде дорогого топлива, нехватки важнейших продуктов и высокой инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран в ответ на вопрос о том, почему не получилось восстановить отношения РФ и Запада.

«В тот период у нас были активные экономические связи. Но они все разрушили. Они в этом виноваты. Они ввели санкции. Они отказались от сотрудничества. Пусть теперь пожинают плоды», — сказал он.

Также Медведев заявил, что Россия не угрожает никому в Европе и на Западе. Он отметил, что если на Западе рассматривают Москву как угрозу, это свидетельствует как минимум о наличии у Российской Федерации силы, и они обязаны с этим считаться.

25 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не ведет подготовку к каким бы то ни было боевым действиям с европейскими странами.

Ранее на Западе заявили об идущей «гибридной войне» с Россией.