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Политика

Власти США выдворили из страны двух иранских дипломатов

Axios: США выдворили из страны двух иранских дипломатов
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Американские власти выдворили из США двух иранских дипломатов, которые входили в делегацию исламской республики на 81-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

«Еще два члена иранской делегации были найдены в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения (общеполитической дискуссии) ГА ООН. Их уже выдворили из страны», — сказал источник.

Авторы материала оценивают подобное развитие событий, как безрезультативность попыток урегулировать конфликт, высока вероятность продолжения боевых действий.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что попытки Катара на этой неделе добиться дипломатического прогресса между США и Ираном не принесли результатов, поскольку стороны не готовы идти на уступки.

1 сентября президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом отметил, что американо-иранское соглашение оказалось «слишком хрупким».

Ранее Трамп анонсировал «скорые события» в конфликте с Ираном.

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