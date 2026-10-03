Британия допускает причастность Ирана к попытке теракта на авиабазе

Великобритания допускает ответные меры в отношении Ирана, если его причастность к инциденту у авиабазы Фэрфорд подтвердится. Об этом заявил министр обороны королевства Уэс Стритинг, пишет The Telegraph.

Посольство Ирана в Лондоне категорически отвергло обвинения, назвав их беспочвенными домыслами.

27 сентября в районе британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США для размещения стратегических бомбардировщиков, объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуировали жителей близлежащих домов. Армейские специалисты обследовали автомобили возле базы. Тогда же пятерых жителей Лондона задержали по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог.

ВВС США использовали Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану, а в Тегеране называли базу законной целью для ответного удара. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио увидел иностранный след в инциденте с авиабазой Фэрфорд.