Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно уничтожение заводов на территории страны. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что при остановке того или иного промышленного предприятия и увольнения сотрудников множество лиц призывного возраста останутся без брони от мобилизации.

«Нет работы — нет брони — добро пожаловать в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — прим.)», — говорится в публикации.

22 сентября президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча продолжалась около 40 минут. В беседе с журналистами глава Белого дома заявил, что допускает новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, а Зеленский выразил надежду на завершение конфликта до зимы. О чем еще говорили лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недавние заявления властей Украины о продолжении войны и готовности к прекращению огня не вяжутся друг с другом.

Ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке.