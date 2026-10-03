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Политика

Медведев напомнил, на что должна пойти Украина ради урегулирования

Медведев назвал нейтральный статус Украины среди условий урегулирования
Екатерина Штукина/РИА Новости

Для урегулирования Украина должна стать нейтральной, отказаться от национализма и признать новые российские территории. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Он отметил, что условия урегулирования хорошо известны и были ранее изложены президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь речь идет о нейтральном, неядерном и независимом статусе Украины.

«То есть возвращение к тем основам, которые были заложены в их конституцию и в декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов 90-х годов», — сказал Медведев.

Вторым условием является отказ от националистического курса Киева, а также осуждение практики запрета русского языка и вообще всего российского.

«В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что установлено в Конституции России. А именно территорий на Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета», — уточнил зампред Совбеза.

По словам политика, это может быть сделано на основе дипломатического урегулирования, о чем было прямо сказано. Если этого не будет, Москва добьется своих целей военным путем.

2 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев получил четыре варианта о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США. Все предложения так или иначе касаются вопросов энергетики и перемирия в Черном море. В свою очередь в Москве подчеркнули, что пока не получали никаких реальных предложений о прекращении огня. В чем заключаются инициативы, полученные Киевом, и для чего они на самом деле нужны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская разведка объяснила отказ Украины от мирного урегулирования.

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