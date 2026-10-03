Филиппо: членство в ЕС и поддержка Киева мешают французам жить достойно

Поддержка Украины, членство в Евросоюзе и НАТО мешают французам жить достойно. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, нужно снизить расходы на армию. Необходимо вернуть французам достойную жизнь», — сказал политик.

По его словам, вместо того, чтобы направлять деньги на эти цели, нужно, например, выделить средства на снижение налогов на бензин.

«Потому что люди больше не могут, они уже не выдерживают», — отметил Филиппо.

Лидер партии рассказал, что кабмин намерен «атаковать» пенсионеров, которые получают больше €1260 в месяц», то есть людей, которые «совершенно точно не являются богатыми».

«Все это совершенно недостойно, и «Патриоты» выступают против этого», — подчеркнул политик.

Филиппо добавил, что такой политический выбор для жителей Франции невыносим.

20 сентября претендующий на пост президента Франции лидер политической партии Debout la France Николя Дюпон-Эньян предложил стране прекратить любое финансирование Украины и выйти из Евросоюза.

Он раскритиковал курс главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и выступил за пересмотр обязательств Франции перед ЕС, обосновывая это защитой национального суверенитета.

Ранее в Германии стали чаще воровать бензин из-за высоких цен на топливо.