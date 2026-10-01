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Политика

Путин заявил, что Россия владеет уникальными средствами поражения

Путин: таких средств поражения, как у РФ, сейчас ни у кого нет
Кристина Соловьева/РИА Новости

Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что в случае прямого военного конфликта с НАТО у противника будет преимущество в численности. У России же будет не так много ресурсов для противостояния подобной угрозе.

«Да, конечно, Франция, Великобритания - ядерные державы, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет», — сказал он.

Президент добавил, что российская сторона никому не угрожает, а лишь говорит о наличии средств защиты.

XXIII заседание клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября. В мероприятии примут участие 120 представителей 40 стран. Основная тема заседания — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина.

Ранее Путин раскрыл потери России в результате ударов Украины по НПЗ.

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