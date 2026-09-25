Референдум о нейтралитете в Швейцарии может существенно ограничить возможности Берна вводить экономические санкции против России и сотрудничать с военными альянсами, включая НАТО. Об этом пишет газета Politico.

В случае одобрения инициативы в конституцию страны предлагается внести положение о вооруженном нейтралитете. Швейцария не сможет присоединяться к военным или оборонным альянсам и сотрудничать с ними, за исключением непосредственного нападения на страну или подготовки такого нападения.

Кроме того, инициатива предусматривает отказ от введения санкций против участников вооруженных конфликтов, если такие меры не были приняты Советом Безопасности ООН. Таким образом, новые ограничения против России Швейцария не сможет вводить самостоятельно.

Сейчас швейцарские власти обладают большей свободой в применении политики нейтралитета. Несмотря на отказ от участия в вооруженных конфликтах и военной поддержки сторон, правительство может самостоятельно принимать решения об экономических санкциях и сотрудничестве с оборонными альянсами без формального вступления в них. После начала конфликта на Украине Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

Профессор Бернского университета Фабио Вассерфаллен отметил, что речь на референдуме идет не об отказе от нейтралитета, а о том, насколько жесткими должны быть его рамки.

До этого посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям подрывает ее репутацию как нейтральной страны.

Ранее посольство РФ предупредило Швейцарию о последствиях воровства активов России.